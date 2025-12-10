Итоги жуткого ДТП с фурой в Карелии: двое пострадали, один скончался в машине скорой

На 1021 километре трассы «Кола» в Карелии произошло столкновение микроавтобуса и грузовика. В результате аварии один человек погиб, а двое получили травмы. Об этом сообщили в региональном госкомитете по безопасности во вторник, 9 декабря.

В результате дорожно-транспортного происшествия один человек скончался в машине скорой помощи по пути в медицинское учреждение. Другой пострадавший отказался от госпитализации. О состоянии третьего участника аварии пока ничего не известно.

«Произошло боковое столкновение двух автомобилей: микроавтобуса и грузового автомобиля. В результате ДТП пострадали три человека», – говорится в сообщении.

Сейчас оперативные службы устанавливают все подробности произошедшего.

