Итоги жуткого ДТП с фурой в Карелии: двое пострадали, один скончался в машине скорой
Один человек погиб, двое пострадали в жутком ДТП с грузовиком в Карелии
Фото: [Медиасток.рф]
На 1021 километре трассы «Кола» в Карелии произошло столкновение микроавтобуса и грузовика. В результате аварии один человек погиб, а двое получили травмы. Об этом сообщили в региональном госкомитете по безопасности во вторник, 9 декабря.
В результате дорожно-транспортного происшествия один человек скончался в машине скорой помощи по пути в медицинское учреждение. Другой пострадавший отказался от госпитализации. О состоянии третьего участника аварии пока ничего не известно.
«Произошло боковое столкновение двух автомобилей: микроавтобуса и грузового автомобиля. В результате ДТП пострадали три человека», – говорится в сообщении.
Сейчас оперативные службы устанавливают все подробности произошедшего.
Ранее сообщалось о том, что мэр города Реутов Филипп Науменко находится в коме после серьезного ДТП.