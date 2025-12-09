«Состояние крайне тяжелое». Мэр Реутова в коме после ДТП: что известно о состоянии Филиппа Науменко

Глава Реутова Филипп Науменко находится в коме после тяжелого ДТП в Нижегородской области. Его жизнь спасают врачи НИИ Склифосовского, а городская администрация избегает официальных комментариев. Об этом сообщает MSK1.RU.

Мэра подмосковного Реутова Филиппа Науменко перевезли в московский институт Склифосовского в состоянии искусственной комы. К такому экстренному решению врачи пришли после серьезной аварии, в которую чиновник попал в Нижегородской области в минувшее воскресенье.

По данным информированных источников, дорожное происшествие было настолько тяжелым, что потребовалась немедленная доставка пострадавшего в федеральный центр. В администрации Реутова ситуацию не комментировали. На звонки в пресс-службу не отвечают, а сотрудники отказываются давать любую информацию, ссылаясь на ее отсутствие.

