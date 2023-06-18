Ивантеевских медиков поздравили с профессиональным праздником

Труд врачей и медсестер Ивантеевского филиала Московской областной больницы им. Розанова отметили накануне Дня медицинского работника. Он традиционно отмечается в третье воскресенье июня, и в этом году пришелся на 18 число.

На торжественной церемонии главный врач облбольницы имени Розанова Владимир Мануйлов отметил вклад каждого из присутствующих. По его словам, каждый медик заслуживает особого почета и уважения, а также признания и благодарности за заботу о здоровье граждан. Мануйлов назвал медработников «настоящими героями», которые каждый день отвечают на новые вызовы, готовы в любую минуту прийти на помощь.

Коллектив Ивантеевского филиала отмечен Почетными грамотами подмосковного Минздрава, благодарностями ведомства, благодарственными письмами Мособлдумы и благодарностями главы Городского округа Пушкинский Максима Красноцветова. Ранее глава округа поздравил медработников с праздником и выразил им глубокую благодарность за их неоценимый труд.