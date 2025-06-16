Ивантеевский дендропарк принял юных натуралистов из Пушкино

15 июня — знаменательная дата для всех, кто предан природе. В этот день в России отмечается годовщина создания юннатского движения.

Начавшееся в 1918 году с простой школьной экскурсии в Сокольниках, оно сегодня стало влиятельной организацией, объединяющей юных защитников окружающей среды, исследователей и экологов.

В честь этого события юннаты Образовательного комплекса №9 Городского округа Пушкинский 16 июня совершили поездку в прекрасный Ивантеевский дендропарк, где смогли полностью погрузиться в удивительный мир флоры.

Фото: [ Образовательный комплекс №9 ]

Ребята приняли участие в познавательной «дендро-викторине», продемонстрировав свои знания о растениях, а также внимательно изучили экземпляры редких видов, запечатлев яркие моменты и красоту природы на фотографиях.

Юннатское движение — это не только любовь к окружающей среде. Оно воспитывает в детях понимание природных процессов, учит бережному отношению к миру и вдохновляет на собственные научные изыскания. Это ценные традиции, передающиеся от старшего поколения к младшему и объединяющие всех, кто заботится о будущем нашей планеты.