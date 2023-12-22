Ивлеева после визита силовиков струсила отвечать на вопрос о последствиях «голой вечеринки»
Фото: [Екатерина Чеснокова / © РИА Новости]
Спустя некоторое время после ночного визита оперативников на «голую вечеринку» в московский клуб Mutabor приехавшие на место журналисты поинтересовались у блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой, какие будет иметь последствия все произошедшее.
Обычно разговорчивая блогер внезапно закрылась, отказавшись что-либо пояснять. Кадры беседы журналиста с Ивлеевой опубликовал в своем аккаунте в соцсетях телеканал РЕН.
«Без комментариев», — ответила Ивлеева и сбежала от репортеров.
Ранее стало известно, что Ивлеева устроила в клубе Mutabor в Москве ЛГБТ-вечеринку, которая вызвала широкий общественный резонанс. Позднее в клуб с проверкой пришли оперативники.