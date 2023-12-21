Shot: в клуб Mutabor в Москве на «голую» вечеринку Ивлеевой нагрянули силовики
Фото: [© РИА Новости]
Вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой в клубе Mutabor в Москве прервалась из-за внезапного визита правоохранительных органов. Как передает Shot, в настоящее время в развлекательное заведение никого не пускают.
Сообщается, что прямо сейчас полицейские отсматривают камеры видеонаблюдения.
«Силовики ворвались в клуб Mutabor после голой вечеринки Ивлеевой. В эти минуты там должна была начаться вторая часть пати для „простых смертных“, куда мог купить билеты любой желающий. Дресс-код тот же — максимально голый», — приводится в публикации.
Ранее стало известно, что Ивлеева устроила в клубе Mutabor в Москве ЛГБТ-вечеринку, которая вызвала широкий общественный резонанс.