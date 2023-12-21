Shot: в клуб Mutabor в Москве на «голую» вечеринку Ивлеевой нагрянули силовики

Общество

Фото: [© РИА Новости]

Вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой в клубе Mutabor в Москве прервалась из-за внезапного визита правоохранительных органов. Как передает Shot, в настоящее время в развлекательное заведение никого не пускают.

Сообщается, что прямо сейчас полицейские отсматривают камеры видеонаблюдения.

«Силовики ворвались в клуб Mutabor после голой вечеринки Ивлеевой. В эти минуты там должна была начаться вторая часть пати для „простых смертных“, куда мог купить билеты любой желающий. Дресс-код тот же — максимально голый», — приводится в публикации.

Ранее стало известно, что Ивлеева устроила в клубе Mutabor в Москве ЛГБТ-вечеринку, которая вызвала широкий общественный резонанс.

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