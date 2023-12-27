Ивлееву проверяет налоговая, ей грозит срок до пяти лет

Телеведущую и блогера Анастасию Ивлеева проверяет налоговая служба. Об этом в своих соцсетях сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

По ее мнению, проверка имеет все шансы завершиться уголовным делом. В этом случае Ивлеевой грозит до пяти лет лишения свободы по ч.2 ст. 199 УК РФ – «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере».

Мизулина поблагодарила правоохранителей за «оперативное реагирование на устроенный шабаш во время СВО».

Ивлеева устроила скандальную «голую» вечеринку в клубе «Мутабор», на которой присутствовали многие звезды шоу-бизнеса. Позже она принесла извинения за неправильно выбранный формат презентации своего арт-проекта и выразила надежду, что «российский народ даст ей второй шанс».

До данным РЕН ТВ, это уже не первый случай, когда бизнес Ивлеевой заинтересовал налоговые органы. Весной она должна была заплатить задолженность, но не сделала этого, что и вызвало повторную проверку.