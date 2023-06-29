«Из дома еще нескоро выйдут»: поисковики нашли двух потерявшихся малолеток

Двух девочек 11-ти и 15-ти лет, пропавших в Сычевском районе Смоленской области, сегодня удалось найти, сообщают представители поисковых отрядов «Сальвара».

В деревне Никольское несовершеннолетние, как сообщают СМИ, пошли гулять в окрестностях и заблудились. Екатерина и Анна пропали больше двух дней назад, спасатели плодотворно искали их все это время.

«Бедные родители, наверное, с ума сошли за это время»; «Всыпать им бы хорошенько. У меня так тоже сын ушел гулять однажды. С собаками искали, а этот дурень сам домой приперся. Сказал, что засиделся у друзей»; «Из дома дурочки эти, вероятно, нескоро еще выйдут. Мамка с папкой за нервы спросят», — прокомментировали россияне в Сети.

Ранее мы сообщали о загадочных обстоятельствах пропажи десантника-пожарного, который босым ушел в лес после драки.