В Подмосковье для уборки снега задействованы более 3 тыс. единиц коммунальной техники, в регионе ведется активное сплошное прометание и противогололедная обработка дорог и тротуаров. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

МБУ по содержанию территорий проводят сплошное прометание дворов, расчистку тротуаров и противогололедную обработку. Выход механизированной техники стартовал с 4:00 утра, с 6:00 утра на уборку входных групп, пешеходных дорожек и дворовых территорий вышли 8 тыс. дворников.

Прежде всего они расчищают подходы к входных группам домов, остановкам, социальным объектам, а также муниципальные дороги с высокой интенсивностью движения и автобусными маршрутами. Центр содержания территорий ежечасно осуществляет мониторинг уборки территорий по средствам камер «Безопасного региона».

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