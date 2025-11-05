Из глубин Антарктиды донеслись не поддающиеся объяснению радиосигналы

Ученые зафиксировали радиосигналы, источник которых, по предварительным данным, находился под толщей антарктического льда. Об этом сообщает издание Science XXI со ссылкой на данные проекта NASA ANITA (Antarctic Impulsive Transient Antenna).

Необычные радиовсплески были зарегистрированы в период с 2016 по 2018 годы. Система антенн, размещенная на высотном аэростате, фиксировала отражения космических лучей, однако несколько сигналов пришли снизу вверх — из-подо льда.

По словам специалистов, такое направление распространения волн противоречит законам физики. Для достижения детектора сигналу необходимо было пройти тысячи километров через лед и горные породы, что в нормальных условиях невозможно.

Исследователи предположили, что зафиксированные радиосигналы могут быть проявлением неизвестных элементарных частиц, не поддающихся стандартной модели физики. Однако точного объяснения феномен пока не получил.

NASA продолжает наблюдения, а ученые разрабатывают более мощный детектор, который позволит проверить гипотезу о существовании новых частиц и повторить эксперимент в других регионах Земли.

