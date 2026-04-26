Из ХМАО стартовал круизный теплоход: билеты стоят до 799 тысяч рублей

В Ханты-Мансийском автономном округе дан старт летней речной навигации круизного теплохода «Северная сказка», который будет курсировать по главным водным артериям так называемой «Тюменской матрешки». Как сообщается на официальном сайте круизной компании, билеты уже поступили в продажу, а стоимость путевок варьируется от 187 790 до 799 тысяч рублей с человека в зависимости от класса каюты и маршрута.

Теплоход пройдет через Обь, Иртыш и Томь, предлагая путешественникам насыщенную программу продолжительностью от семи до 17 дней. Самое длительное путешествие предполагает преодоление свыше трех тысяч километров по сибирским рекам. Согласно описанию на сайте, пассажирам обещают знакомство с удивительной землей, краем непроходимых таежных лесов, величественных холмов, заповедных мест и глухих деревень.

Самые доступные билеты обойдутся в 187 790 рублей, тогда как размещение в каютах класса люкс с балконом будет стоить уже почти 800 тысяч рублей. Стоит отметить, что цены на речные круизы в регионе заметно выросли: годом ранее аналогичное путешествие можно было приобрести за 108 тысяч рублей, а самая дорогая каюта стоила 696 тысяч. В 2024 году максимальная стоимость и вовсе составляла 400 тысяч рублей.