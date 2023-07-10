Из комы в долговую яму: в Нижнем Тагиле развернулся крупный скандал между бизнесменами

Житель Нижнего Тагила пытается судиться с «друзьями», которые, по словам его супруги, набрали на него кредитов, воспользовавшись незавидным положением мужчины. Скандал тянется годами.

Отец двоих детей Вадим Батарев вместе с друзьями основал компанию, занимающуюся продажей топлива через сеть АЗС, строительством и сдачей в аренду торговых площадей. В 2015 году мужчина катался на снегоходе и попал в аварию. После сильной травмы головы он впал в кому и получил инвалидность третьей группы.

Все последующие годы предприниматель, по словам родных, проходил реабилитацию в Клинике института мозга Екатеринбурга и больнице Нижнего Тагила. Однако пока Батарев после выхода из комы пытался хоть в какой-то степени восстановить свое здоровье, его соучредители, призналась супруга пострадавшего, пользовались состоянием друга.

«Я занималась с мужем как с ребенком, чтобы восстановить его речь, письмо, логику. А его друзья, как оказалось, выводили деньги из компании, да еще и брали кредиты на имя Вадима. Например, в 2015 году Александр Русаков заключил кредитный договор между одним юрлицом и крупным банком на 190 млн. руб. СК Нижнего Тагила провел экспертизу подписи решения и признал подпись моего мужа поддельной», — рассказала жена Вадима Ирина Пудовкина корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам женщины, от имени ее мужа взяли еще несколько кредитов, далее перекредитовали в одном из крупных российских банков. Батарев подал документы в суд. Соучредители, по словам жены, начали угрожать мужчине, что якобы лишат его всего имущества.

«Также на меня неоднократно выходили «уважаемые» люди города, которые настаивали на том, чтобы мы передали свои доли другим участникам юрлиц», — рассказала Пудовкина.

Судебные тяжбы и разбирательства продолжаются до сих пор, но дело так ничем и не кончилось.

«Часть кредитов закрыли за счет Вадима, продав его имущество. МВД не видит состава преступления. Мы хотим, чтобы возбудили уголовное дело», — отметила Пудовкина.

Корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня» позвонил одному из соучредителей Батарева — Евгению Попову. Но мужчина, выслушав вопрос, бросил трубку. По номеру другого соучредителя Александра Русакова некая собеседница ответила, что дело было многократно рассмотрено в разных судах, и комментариев от бизнесмена не будет.

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