«Просто было плохое настроение»: москвич устроил охоту на прохожих с зеленкой

В Москве суд назначил 10 суток административного ареста мужчине, который обливал прохожих зеленкой и кричал на людей. Инцидент произошел 27 августа, после чего местные жители обратились в полицию. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на материалы суда, передает МК.

По словам очевидцев, мужчина вел себя неадекватно и распылял зеленку в сторону прохожих. Полицейские задержали его после поступивших жалоб.

После задержания мужчина объяснил свои действия плохим настроением, которое, по его словам, возникло после прохождения реабилитации от наркотической зависимости.

Его поступок квалифицировали как мелкое хулиганство. Вину мужчина признал.

Суд назначил ему 10 суток административного ареста.