Дети оказались в болоте с аллигаторами: пьяный отец пытался скрыться от полиции

В американском городе Лейкленд, штат Флорида, 27-летний Айзек Кинси попытался скрыться от полиции после ДТП и во время побега несколько раз уронил двух маленьких детей в болотистой местности, где обитают аллигаторы. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел утром 9 сентября. По предварительным данным, Кинси находился в состоянии алкогольного опьянения, когда врезался в дорожный знак на территории строительной площадки. После столкновения мужчина покинул место происшествия вместе с двумя детьми в возрасте 2 лет и 10 месяцев.

Полицейские обнаружили в автомобиле два детских кресла и начали поиски подозреваемого. Мужчина направился через лесистую и болотистую территорию, неоднократно терял равновесие и падал. На кадрах с дронов видно, как дети оказывались в воде во время движения Кинси.

Офицеры пробирались через густую растительность, чтобы добраться до детей и задержать мужчину. Оба ребенка были доставлены в больницу для обследования. Кинси также госпитализировали.

После задержания мужчина признался, что употреблял алкоголь и управлял автомобилем без водительских прав.

В отношении Кинси выдвинули обвинения по восьми пунктам, относящимся к менее тяжким нарушениям, и трем тяжким преступлениям, включая жестокое обращение с детьми.