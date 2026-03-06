Из Подмосковья в зону СВО отправили новые партии гумпомощи

Подмосковное отделение партии «Единая Россия» отправило в зону специальной военной операции новые партии гумпомощи, куда вошли оборудование, снаряжение, а также предметы первой необходимости. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Так, из Жуковского округа военным отправили оборудование для автомобилей, запчасти, продукты питания, термобелье, предметы гигиены, медикаменты. Депутат местного Совета от «Единой России» Дмитрий Овчинников уточнил, что туда вошли около 1,7 тонны различных посылок для наших военнослужащих. Он поблагодарил жителей и молодежь, которые регулярно участвуют в сборе. Собранную помощь распределят между бойцами из Жуковского, Раменского и Воскресенска.

Кроме того, красногорское отделение «Единой России» отправило тонну помощи для бойцов в ЛНР. Помощь оказали и единороссы Балашихи, в отправке партии приняли участие секретарь местного отделения «Единой России» Сергей Юров, партийцы и представители общественности.

В сообщении подчеркнули, что поддержка участников спецоперации и их семей является ключевым направлением народной программы партии, всего с начала СВО партийцы Подмосковья собрали для фронта и новых регионов почти 18 тыс. тонн грузов. Адреса и контакты общественных приемных партии доступны на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.