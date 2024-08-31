Из подмосковных Мытищ отправят более двух с половиной тонн груза в Курскую область

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая проверила процесс сортировки, собранной для жителей Курска и бойцов СВО, помощи в местном отделении партии «Единая Россия». Об этом заявили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Сейчас в местном отделении партии находится более двух с половиной тонн груза, необходимого жителям приграничных районов Курской области, а также нашим бойцам в зоне специальной военной операции. Их основу составляют продукты питания длительного хранения, предметы личной гигиены, одежда, обувь, медикаменты и многое другое.

Напоминаем, что внести свой вклад может каждый, пункты приема и волонтерские штабы работают по четырем адресам.