Из подмосковных Мытищ отправят более двух с половиной тонн груза в Курскую область
Фото: [Пресс-служба администрации городского округа Мытищи]
Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая проверила процесс сортировки, собранной для жителей Курска и бойцов СВО, помощи в местном отделении партии «Единая Россия». Об этом заявили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Сейчас в местном отделении партии находится более двух с половиной тонн груза, необходимого жителям приграничных районов Курской области, а также нашим бойцам в зоне специальной военной операции. Их основу составляют продукты питания длительного хранения, предметы личной гигиены, одежда, обувь, медикаменты и многое другое.
Напоминаем, что внести свой вклад может каждый, пункты приема и волонтерские штабы работают по четырем адресам.