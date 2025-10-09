Из Португалии — в СИЗО: суд отказался освобождать арестованного француза-велосипедиста

Французский спортсмен, пытавшийся установить мировой рекорд на велосипеде, останется в следственном изоляторе в Приморье. Суд отклонил жалобу его защитников, оставив без изменения меру пресечения. Об этом также сообщило РИА Новости .

Приморский краевой суд в четверг отклонил апелляцию защиты и оставил в СИЗО французского велосипедиста Софиана Сехили. Его задержали в начале сентября за въезд на территорию России с нарушением правил пересечения границы.

Представитель защиты Алла Кушнир сообщила, что адвокаты обжаловали это решение. Однако в ходе заседания судья объявила, что апелляция отклонена, а ранее вынесенное постановление остается в силе. Путешественник из Франции планировал установить мировой рекорд, преодолев на велосипеде Евразию.

Его маршрут протяженностью более 16 тыс. км стартовал от мыса Рока в Португалии 1 июля и должен был завершиться во Владивостоке. Поездка предполагала проезд через 17 государств, включая Турцию, Иран и Китай.

Ранее выяснилось, чем занимается французский велопутешественник в российском СИЗО.