Из Ступино передали очередную гуманитарную помощь бойцам СВО

Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских вместе с депутатами и волонтерами передал бойцам на передовую автомобиль повышенной проходимости, который отправится на Курское направление. Техника поможет защитникам выполнять разнообразные задачи на службе.

Машину получили добровольцы Алексей и его сын, участвующие в СВО практически с самого начала. Они рассказали, что такой транспорт смогут использовать для разных целей: от доставки грузов до перевозки раненых. Бойцы поблагодарили всех, кто участвовал в сборе и передачи очередной гумпомощи.

«Решимость и мужество наших ребят вдохновляют нас и служат примером для будущих поколений. Помощь героям, безопасность и благополучие их родных – первоочередная задача для нас в тылу», – отметил глава округа Мужальских.

Бойцы во время передачи груза также смогли пообщаться о важном. Затронули тему о ходе спецоперации, обсудили нужды на фронте, а также деятельность волонтеров, местного отделения партии «Единая Россия» и Ассоциации ветеранов СВО.

Напомним, что с начала года волонтеры отправили в зону СВО свыше 14 тонн гуманитарных грузов. Кроме того, в округе Ступино выстроена система поддержки для 800 семей участников спецоперации, где за каждой закреплены сотрудники администрации или депутаты для оперативного решения вопросов.

Обратиться за помощью можно в волонтерский штаб на ул. Пушкина, 101, в общественную приемную «Единой России» на пр. Победы, 14. Информация о работе Ассоциации ветеранов СВО доступна в их телеграм-канале (https://clck.ru/3GWQAB).