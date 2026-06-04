Популярный препарат помог уснуть: последствия удивили даже ученых

Австралийские ученые обнаружили потенциальный риск применения кветиапина для борьбы с бессонницей. Несмотря на положительное влияние препарата на качество сна, его использование может приводить к ухудшению когнитивных функций и повышать вероятность опасных ситуаций на дороге. Работа опубликована в журнале Annals of the American Thoracic Society (AATS), передает Газета.ру.

Препарат улучшил качество сна

Кветиапин изначально разработан для лечения шизофрении и биполярного расстройства. Однако благодаря выраженному успокаивающему эффекту его нередко назначают пациентам, страдающим бессонницей и тревожностью.

Специалисты из Университета Флиндерса решили оценить безопасность такой практики. В центре внимания оказались люди с обструктивным апноэ сна, которое сопровождается периодическими остановками дыхания и частыми пробуждениями ночью.

Результаты эксперимента

В исследовании участвовали 15 взрослых добровольцев. Каждый из них провел две ночи под наблюдением специалистов. В одном случае участники принимали 50 мг кветиапина, в другом — плацебо.

Полученные данные показали, что препарат действительно способствовал более продолжительному и качественному сну. Кроме того, у испытуемых реже фиксировались нарушения дыхания во время ночного отдыха, при этом уровень кислорода в крови оставался стабильным.

Выявлены проблемы с вниманием и реакцией

Несмотря на положительные результаты, утром после приема препарата у участников отмечалось снижение работоспособности. Исследователи зафиксировали замедленную реакцию, ухудшение концентрации внимания и более слабый контроль автомобиля во время испытаний на симуляторе вождения.

По мнению ученых, подобные изменения могут существенно повышать риск дорожно-транспортных происшествий и других опасных ситуаций, требующих быстрой реакции.

Опасность остается незаметной

Особую обеспокоенность специалистов вызвал тот факт, что часть участников не ощущала выраженной сонливости, хотя объективные тесты демонстрировали заметное снижение когнитивных способностей.

Авторы работы подчеркнули, что расхождение между субъективным самочувствием и реальным уровнем функционирования человека способно создавать серьезную угрозу безопасности, особенно при управлении транспортом.

Какие альтернативы предлагают специалисты

Исследователи считают, что более безопасным подходом к лечению бессонницы может стать когнитивно-поведенческая терапия. Также они рекомендуют проводить тщательное обследование пациентов на наличие нарушений дыхания во сне перед назначением седативных препаратов.