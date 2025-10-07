Из тюрьмы на фронт: лидер ОПГ просился на СВО вместо колонии

Лидер самарской организованной преступной группировки (ОПГ) «Индейцы» Сергей Коптелов попытался избежать отбывания наказания в колонии строгого режима, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

Адвокат Коптелова накануне подавал ходатайство о направлении его подзащитного в зону проведения специальной военной операции (СВО). Попытка выйти из заключения оказалась неудачной — суд отклонил прошение.

Преступное сообщество, возглавляемое Коптеловым, занималось широким спектром противоправной деятельности, включая заказные убийства, рэкет и незаконный оборот оружия.

Кроме того, как отмечает телеграм-канал, правоохранителям удалось установить причастность членов банды к убийству владельца нефтебазы. В организации преступления участвовали бывший начальник милиции Игорь Шевяхов.

