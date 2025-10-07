Дочь главаря Кущевской ОПГ выплатила 2,5 млн руб. за разрушенный в результате ДТП дом

Семья главаря кущевской организованной преступной группировки (ОПГ) Сергея Цапка полностью возместила ущерб за частный дом, разрушенный в результате аварии с участием дочери преступника, сообщила газета «Московский комсомолец» со ссылкой на телеграм-канал Baza.

По данным источника, стороны договорились о сумме в 2,5 млн руб., которая включает затраты на восстановительные работы и компенсацию морального вреда.

Напомним, дочь Цапка — 25-летняя Анастасия Оделин Феррер, по предварительным данным, в состоянии алкогольного опьянения на дорогостоящем автомобиле Mercedes врезалась в жилой дом в Ростовской области.

В салоне автомобиля также находился молодой человек, который при прибытии полиции заявлял о своем статусе «сына прокурора» и пытался оказать давление на сотрудников правоохранительных органов.

Владельцы пострадавшего дома сообщили, что после аварии остались без стены, электричества и газоснабжения, поскольку удар повредил газопровод и электропроводку.

В последующие ночи температура в регионе опускалась ниже нуля. Предложенная сумма компенсации полностью устроила пенсионера-хозяина, и он отказался от судебных разбирательств.

Ранее сообщалось, что в зоне проведения спецоперации погиб участник банды Цапков.