Из-за непогоды в Симферополе был введен режим повышенной готовности

Это стало известно благодаря администрации города. Ведомство опубликовало соответствующую информацию на странице в социальных сетях. А синоптики предупредили о прогнозируемой погоде. По их словам, есть вероятность града. Помимо этого, надвигается гроза, сильные ливни, а также шквалистый ветер.

Подобные метеорологические условия могут создавать опасность, поэтому введение режима повышенной готовности поможет избежать негативных последствий. Ранее полученные данные о граде, который обрушился на Апшеронский район Кубани, также указывает на сильное и разрушительное воздействие природных явлений. Важно быть бдительными, обращать внимание на предупреждения и рекомендации местных властей, а также служб.