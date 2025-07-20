Из-за отмены авиарейсов из Петербурга в Москву назначили еще один «Сапсан»
Из-за отмены авиарейсов из Петербурга в Москву назначили еще один «Сапсан»
Фото: [Открытие музейно-производственного комплекса МЖД/Медиасток.рф]
В связи с тем, что часть авиарейсов была отменена, РЖД запустила дополнительный поезд «Сапсан» из Санкт-Петербурга в Москву. Об этом стало известно из заявления, сделанного в пресс-службе аэропорта Пулково.
Отправление поезда № 755 состоится 21 июля в 06:40 с Московского вокзала.
Кроме того, в составы ночных поездов добавлены дополнительные вагоны.
Недавно аэропорт Шереметьево вновь начал принимать и отправлять рейсы без каких-либо ограничений. После почти 20 часов задержки приземлился рейс «Победы» Москва-Минводы