После почти 20 часов задержки приземлился рейс «Победы» Москва-Минводы

По данным агентства, информация о посадке самолета авиакомпании, входящей в группу «Аэрофлот», появилась на онлайн-табло в аэропорту. Изначально рейс ожидали 19 июля в 20:15. Однако посадку осуществили 20 июля в 12:56. Пассажиры должны были вылететь вечером субботы, 19 июля. По факту они вылетели только в воскресенье, 20 июля.

По данным издания, между пассажирами разных рейсов произошел конфликт. Так, в аэропорту началась посадка на рейс DP6911 в Минеральные воды. Пассажиры, ожидающие посадку вторые сутки, заблокировали проход. Они требовали, чтобы к ним вышли представители авиакомпании. С пассажирами задержанного рейса пообщались сотрудники службы безопасности. Посадка на рейс DP6911 прервана не была.

Причины задержки не уточняются. Однако известно, что многие аэропорты были вынуждены внести изменения в график полетов. Граждан призывают следить за онлайн-табло или периодически проверять актуальную информацию на официальных сайтах.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» изменил расписание рейсов из-за ограничений в Шереметьево.