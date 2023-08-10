Из-за политики Байдена бывший президент счел его безумным

В своей социальной сети бывший президент рассказал, что считает Джо Байдена «ментальной катастрофой» для США. Трамп вновь назвал президента порочным и заявил, что теперь видит не только глупость и некомпетентность Байдена, но даже подозревает его в безумии.

К таким выводам бывший президент пришел, проанализировав политику действующего президента. Трамп считает, что принимаемые Байденом решения указывают на его невменяемость. Бывший лидер Америки заявил, что Байден ведет страну в ад.