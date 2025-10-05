Из-за пожара в квартире эвакуировали жильцов пятиэтажки

В Туле на улице Седова произошел пожар в пятиэтажном жилом доме. Как сообщает ТУЛАСМИ, была проведена эвакуация с участием огнеборцев.

Возгорание в квартире на пятом этаже ликвидировали за считанные минуты — первые расчеты МЧС прибыли через семь минут после сигнала и быстро справились с огнем на площади пять квадратных метров.

Благодаря оперативным действиям спасателей никто не пострадал. Во время тушения из здания эвакуировали 15 человек, проживающих в соседних квартирах. Для ликвидации последствий привлекались 14 сотрудников МЧС и четыре единицы спецтехники.

Причины возгорания сейчас устанавливаются дознавателями спасательного ведомства.

