Белгород в огне: ребенок в больнице после удара украинского дрона

В Белгороде в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА), принадлежащего украинским вооруженным силам, пострадали два человека, включая ребенка. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на главу Белгородской области Вячеслава Гладкова.

Он отметил, что у 10-летнего мальчика была диагностирована баротравма, и сейчас он проходит курс терапии в больнице.

По словам губернатора, падение обломков дрона спровоцировало пожар, охвативший сухую растительность, который, однако, был оперативно потушен пожарными службами.

Гладков также проинформировал, что в окрестностях поселка Октябрьский водитель грузовика КамАЗ получил баротравму вследствие удара беспилотника. После оказания первой помощи он отказался от госпитализации. У транспортного средства повреждены стекла.

В населенном пункте Красный Октябрь удары украинских дронов нанесли ущерб постройкам агропромышленного комплекса и одному автомобилю. В поселке Майский детонация БПЛА вызвала возгорание сухой травы на территории частного домовладения.

Кроме того, в селе Николаевка взрыв дрона повредил линию электропередач. В селе Бессоновка в результате авианалета пострадало здание социального назначения.

В Шебекино разрыв украинского снаряда вблизи проезжей части привел к повреждению ограждения частного дома. В селах Головчино и Зозули оказались повреждены несколько автомобилей.

