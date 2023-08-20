Из-за приостановленного движения на участке БАМа изменили схему пассажирского движения

Как сообщает RT , произошло изменение схемы пассажирского движения по причине приостановки на участке Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

Из-за приостановки движения на участке Нижнеангарск - Холодная, были внесены изменения в схему пассажирского движения. Размыв путей на этом участке послужил причиной для этого.

Если верить сообщению, что опубликовали в РЖД, то составы, которые следуют с востока на запад, переформировываются на станции Кичера и направляются в обход по соединительной ветви Тында — Бамовская, а далее по Транссибирской магистрали.

В связи с этими изменениями, для подвоза пассажиров на станцию Кичера были задействованы автобусы. Они обеспечивают людям возможность продолжить свое путешествие.

Хоть это и приносит временные неудобства, однако является необходимым на данный момент для безопасности и правильной эксплуатации железнодорожного транспорта.