Из-за съемки работы ПВО четыре украинца получили условный срок

Как сообщает агентство «РИА Новости» , четыре жителя Киева были приговорены к условным срокам лишения свободы за съемку работы противовоздушной обороны (ПВО). Информация об этом опубликована на сайте прокуратуры Киева.

Известно, что обвиняемые в мае настоящего года снимали на видео и распространяли информацию о размещении Вооруженных Сил Украины (ВСУ), направлении систем ПВО и результатов поражения воздушных целей, выкладывая эти материалы в интернете.

Обвиняемым «назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы каждому с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком на срок от 1 до 3 лет соответственно», как следует из сообщения киевской прокуратуры, которая также подчеркнула, что приговоры уже обрели законную силу.