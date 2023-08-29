Избитый охранником дрессировщик Корчагин не может вспомнить свой возраст

Как пишет «Газета.ру» , артист перечислил клички верблюдов, однако забыл, сколько ему самому лет.

Коллеги Игоря Корчагина рассказали на странице в социальных сетях о том, что дрессировщик, избитый в цирковой гостинице пермским охранником, забыл свой возраст.

В министерстве здравоохранения Пермского края сообщили о стабильном состоянии артиста, которое оценивается средней степенью тяжести. На данный момент он в сознании. К нему постепенно возвращается память. Корчагин может говорить, и не один раз общался по телефону с близкими и своими коллегами.

Однако, пока что артист не встает и не садится. Конечности подвижны, но сами мышцы атрофированы. Также выяснилось, что Игорь Корчагин был переведен из реанимационного отделения. Сейчас он находится в самой обычной палате.

Нескольким ранее сообщалось о том, что дрессировщик из-за полученных травм в ходе конфликта с ЧОПом впал в кому. Ему поставили диагноз, свидетельствующий об отеке мозга.