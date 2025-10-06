Избивший собаку-инвалида мужчина впервые объяснил свой поступок

Инцидент с жестоким обращением с собакой-инвалидом в Подольске, произошедший 4 октября, продолжает получать новые подробности. 47-летний местный житель, чьи действия попали на видео, объяснил свой поступок в эксклюзивном комментарии REGIONS.

По словам мужчины, он пытался помочь животному, которое, как он предположил, забыли на улице у подъезда дома на Юбилейной улице, и решил отвести собаку домой, зная хозяйку. Он пытался взять собаку за шкурку, но, по его заявлению, животное укусило его за левую руку, прокусив большой палец до артерии. Именно в этот момент, как выразился сам собеседник, его «черт дернул» сорвать с собаки специальное крепление с колесами, необходимое для передвижения, и затем бросить животное на газон. После произошедшего он обратился в травмпункт для обработки раны, а затем дал объяснения прибывшим полицейским.

«Она стала собачиться, рычать. Я пытался ее за шкурку взять, чтобы отвести домой. А она извернулась и укусила меня за левую руку. Большой палец прокусила до артерии. И тут меня черт дернул сорвать с нее эту коляску. Бросил ее на траву», — рассказал мужчина.

Владелица собаки, оставшаяся анонимной, пояснила в местных пабликах, что оставила животное всего на несколько минут, чтобы забрать детскую куртку для совместной прогулки. Она подчеркнула, что пес неагрессивен и физически не способен нападать из-за отказа задних лап.

Правовую оценку произошедшему дал адвокат Тимур Маршани, охарактеризовавший действия мужчины как «чистый состав» статьи 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». Юрист отметил, что собака с нарушениями опорно-двигательного аппарата не представляла опасности, а угрозы мужчины подать встречное заявление расценил как попытку превентивной защиты.

Пресс-служба МВД Московской области подтвердила проведение проверки по данному факту, а подольская прокуратура взяла установление обстоятельств происшествия под особый контроль.

