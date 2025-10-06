Подростки сняли на видео групповое избиение сверстницы

В поселке Артышта Прокопьевского округа Кемеровской области группа несовершеннолетних устроила избиение своей сверстницы, при этом весь инцидент был заснят на видео. Об этом сообщает VSE42.Ru .

Запись, на которой несколько подростков бьют девочку руками и ногами, появилась в социальных сетях, вызвав бурную реакцию среди местных жителей. Очевидцы и пользователи соцсетей характеризуют произошедшее как беспредел среди молодежи, требуя вмешательства и наказания для агрессоров.

Причины столь жестокого поведения подростков в настоящее время не установлены. Факт публикации видеозаписи противоправных действий усугубляет тяжесть произошедшего.

Полиция не комментировала происходящее на видео, снятое пока лишь предположительно в Кузбассе.

Ранее сообщалось, что письмо от «мертвой» сестры освободило брата из психбольницы.