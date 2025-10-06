Подростки сняли на видео групповое избиение сверстницы
Фото: [istockphoto.com/SimonSkafar]
В поселке Артышта Прокопьевского округа Кемеровской области группа несовершеннолетних устроила избиение своей сверстницы, при этом весь инцидент был заснят на видео. Об этом сообщает VSE42.Ru.
Запись, на которой несколько подростков бьют девочку руками и ногами, появилась в социальных сетях, вызвав бурную реакцию среди местных жителей. Очевидцы и пользователи соцсетей характеризуют произошедшее как беспредел среди молодежи, требуя вмешательства и наказания для агрессоров.
Причины столь жестокого поведения подростков в настоящее время не установлены. Факт публикации видеозаписи противоправных действий усугубляет тяжесть произошедшего.
Полиция не комментировала происходящее на видео, снятое пока лишь предположительно в Кузбассе.
