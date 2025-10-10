«Ижевский Раскольников» вышел на свободу после 25 лет в заключении

Маньяк Юрий Артамонов, известный в криминальной хронике как «ижевский Раскольников», вышел на свободу после отбытия 25-летнего срока заключения, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

Серийный убийца, осужденный за жестокие расправы над людьми в центре Ижевска, стал бездомным после освобождения, но продолжает соблюдать требования надзора, отмечаясь в органах внутренних дел.

Артамонова приговорили к высшей мере наказания за серию убийств, совершенных с особой жестокостью, — его жертвы погибали от проломленных черепов. Всех пятерых человек он зарубил топором.

Маньяка задержали в 1997 году. В ходе следствия его признали виновным в совершении 21 преступления.

В 2017 году преступник вышел на свободу по условно-досрочному освобождению (УДО), однако вскоре вновь был осужден на три года и один месяц лишения свободы за кражу велосипеда и ограбление.

Ранее сообщалось, что в Курганской области спустя 40 лет удалось поймать серийного маньяка.