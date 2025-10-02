Женское тело в люке помогло раскрыть серию убийств 40-летней давности

В Курганской области правоохранительные органы раскрыли серию убийств, совершенных более 40 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

Отмечается, что история получила развитие после эксгумации тела женщины, обнаруженного в канализационном люке еще в 1998 году.

В ходе следствия полиции удалось выйти на след местного жителя 1967 года, уже отбывавшего наказание за другие преступления. Россиянина этапировали в Курган.

В ходе дальнейших следственных мероприятия выяснилось, что мужчина причастен к убийству найденной в люке женщины. Он рассказал, что расправился с ней с помощью молотка в своей квартире, а ночью вынес тело в люк и спрятал.

Кроме того, это убийство оказалось не единственным. В 1983 году он расправился с мужчиной, а в 1987-м — с подростком. Преступник объяснил все свои действия личной неприязнью к жертвам на почве конфликтов. По его словам, ранее он не знал этих людей.

