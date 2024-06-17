Изменения в проведении торгов по продаже арестованного имущества должников в Московской области

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Московской области (далее – Территориальное управление) в лице ООО «Гарант» (далее – Организатор торгов) информирует о внесении изменений в извещение о проведении торгов в электронной форме по продаже арестованного имущества должников №23000051770000000080, опубликованного 30.05.2024 на Официальном сайте РФ ГИС Торги в сети интернет: https://www.torgi.gov.ru/. Читать в следующей редакции:Требуемый для участия в торгах пакет документов, включая заявку, необходимо подать до 18.06.2024г.(10ч.00мин время МСК).Определение участников 20.06.2024г. Торги состоятся 21.06.2024г.(10ч.00мин время. МСК).