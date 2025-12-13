Изменения внесут в ТК: о чем должен знать работник в 2026 году

В 2026 году в трудовое законодательство России будут внесены точечные изменения, направленные на повышение социальных гарантий для работников и модернизацию системы регулирования, пишут Известия.

Ключевым изменением станет повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 27 093 рублей в месяц с 1 января 2026 года. Это повлияет на размер зарплат, отпускных и больничных выплат для миллионов сотрудников. Одновременно вступит в силу новый общероссийский классификатор профессий, требующий актуализации штатных расписаний.

Для отдельных категорий работников вводятся дополнительные гарантии. Установлены минимальные надбавки за работу в ночное время. Усиливается защита прав участников специальной военной операции, включая приоритетное сохранение рабочих мест. С 1 марта 2026 года ужесточаются нормы по подъему и перемещению тяжестей для несовершеннолетних работников.

Поправки также ужесточают требования к оформлению трудовых договоров, правил премирования и порядка увольнения. Обновляются критерии проверок Государственной инспекцией труда.

По словам члена комитета Госдумы по труду Светланы Бессараб, масштабных реформ не планируется, изменения носят точечный характер и направлены на адаптацию законодательства к текущим реалиям.