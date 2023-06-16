Изучают культуру Китая и лепят пельмени дети в пришкольном лагере Городского округа Пушкинский

Очень насыщенно, с массой впечатлений проходит июнь у ребят из Городского округа Пушкинский. Так, например, в летнем лагере школы №7 дети вовсю погружаются в культуру Китая. А помогают им в этом интересные беседы, фильмы, лепка пельменей Цяоцзы и охота за сокровищами китайскими палочками.