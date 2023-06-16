Изучают культуру Китая и лепят пельмени дети в пришкольном лагере Городского округа Пушкинский
Фото: [пресс - служба администрации г.о. Пушкинский]
Очень насыщенно, с массой впечатлений проходит июнь у ребят из Городского округа Пушкинский. Так, например, в летнем лагере школы №7 дети вовсю погружаются в культуру Китая. А помогают им в этом интересные беседы, фильмы, лепка пельменей Цяоцзы и охота за сокровищами китайскими палочками.
Подробно о досуге юных гостей лагерей дневного пребывания рассказала заместитель главы Администрации Городского округа Пушкинский Ольга Жданова.
«Вместе с ребятами и коллегами готовили пельмени и за интересной беседой поговорили о культуре Китая. Есть традиция, пока китайцы лепят пельмени, принято оживленно общаться», – рассказала глава муниципалитета.
Ольга Жданова добавила, что после кулинарного мастер-класса ребятам предложили активную программу. Школьники танцевали, участвовали в занимательном квесте на свежем воздухе – добыча «сокровищ» китайскими палочками.
Кстати, этим летом в школах округа работают тридцать три лагеря дневного пребывания. Каждый из них - с индивидуальной программой