«Известия»: Число звонков по мобильным выросло на треть на фоне ограничений в мессенджерах

В августе количество звонков по обычным мобильным номерам возросло на 20–30% из-за ограничения вызовов в WhatsApp* и Telegram, пишет издание «Известия», ссылаясь на данные Минцифры.

Леонид Коник, партнер ComNews Research, сообщил, что в России наблюдается увеличение спроса на услуги телефонии. В среднем этот показатель вырос на 9%. Однако в некоторых регионах рост достиг даже 30%.

«С блокировкой голосовых вызовов в мессенджерах часть трафика (прежде всего местного, то есть в пределах города или региона) вернулась в сотовые сети», – уточнил он.

По мнению специалистов, сети испытывают перегрузки из-за того, что сотовые операторы давно не сталкивались с таким высоким уровнем спроса на услуги мобильной связи.

Аналитики считают, что увеличение числа телефонных звонков повлияет на расходы граждан на связь. К концу года расходы абонентов могут вырасти на 7%, а у тех, кто часто звонит за границу, — до 500 рублей в месяц.

*принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.