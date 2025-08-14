Раскрыты первые способы мошенничества в новом мессенджере

Новый российский мессенджер Max, только начавший набирать популярность, уже стал мишенью для мошенников. Как сообщил директор сервиса Андрей Бийчук, зафиксированы первые попытки обмана пользователей, пока единичные, но свидетельствующие о начале активного поиска уязвимостей. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Преступники действуют по классической схеме: звонят по обычной мобильной связи, представляясь сотрудниками Max, и под предлогом подключения «усиленной защиты» пытаются выманить коды доступа. Особую изощренность атаке придает миф о связи мессенджера с «Госуслугами» — мошенники убеждают, что код из СМС якобы необходим для активации аккаунта.

При этом в пресс-службе мессенджера предупредили, что их сотрудники никогда не звонят пользователям и не запрашивают коды доступа. Однако эксперты «Защитника МТС» отмечают, что это лишь начало — мошенники тестируют подходы перед масштабной атакой.

Таким образом, пока мессенджеры остаются менее популярным каналом для афер (15,7% случаев против 45,6% телефонных мошенничеств), с ростом сервиса Max риски будут только увеличиваться. Единственная защита — критическое мышление и правило: никогда не сообщать коды из СМС, какими бы убедительными ни были доводы звонящего.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев завел канал в мессенджере MAX.