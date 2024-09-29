«Известия» выложили видео с разрушительными последствиями ночной атаки дронов ВСУ на Воронеж

Издание «Известия» запостили в своем аккаунте в соцсетях кадры последствий атаки на гражданские объекты в Воронеже вражеских беспилотников. В частности, осколки сбитых БПЛА угодили в жилые дома и припаркованные автомобили.

На опубликованном видео почерневшие стены в жилом доме одного из воронежских ЖК. Осколки сбитой вражеской техники разбросаны по дворовой территории.

Напомним, сегодня ночью губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что на Московском проспекте в Воронеже вражеский беспилотник спикировал на жилой комплекс, после чего начался пожар. То же самое произошло и в жилой застройке в левобережной части города. Помимо этого, на окраинах Воронежа и за его пределами на земле загорелись несколько сбитых беспилотников.

Ранее сообщалось, что российские силы ПВО за ночь уничтожили 125 дронов ВСУ над семью регионами.