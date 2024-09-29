Силы ПВО за ночь уничтожили 125 дронов ВСУ над семью регионами

Киевский режим устроил за минувшую ночь массированную атаку российской территории своими беспилотниками. Однако все вражеские дроны так и не смогли поразить намеченные цели и были уничтожены боевыми расчетами ПВО, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По данным российского оборонного ведомства, над семью регионами РФ и над акваторией Азовского моря были перехвачены и уничтожены 125 украинских БПЛА. Как сообщили в Минобороны, в частности, 67 БПЛА сбиты над территорией Волгоградской области, по 17 — над Белгородской и Воронежской областями.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 125 украинских БПЛА самолетного типа», — говорится в сообщении.

Также известно, что над Ростовской областью в небе ликвидированы 18 беспилотников, три дрона противника над акваторией Азовского моря и над территориями Краснодарского края, Курской и Брянской областей и по одному БПЛА.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что после того, как ВС РФ выгонят ВСУ их Херсона, будут освобождены сначала Николаев, а затем Одесса.