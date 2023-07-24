Известная певица вдохновилась решимостью Костомарова

Как сообщает портал «Дни.ру» , LYUDMI не перестает восхищаться невероятной силой духа Романа Костомарова. Его история вдохновляет других людей на преодоление трудностей и достижение новых вершин.

Костомарова поддерживает множество близких и незнакомых, которые восхищены его трудолюбием, стойкостью и желанием справиться с трудностями. Эта поддержка становится настоящим стимулом в жизни спортсмена. Она только укрепляет его веру в себя, что позволяет ему мотивировать других, отмечает LYUDMI.

Начало года для Романа Костомарова было довольно сложным. Он попал в больницу с пневмонией, и ему пришлось пройти операцию по ампутации стоп и кистей. Несмотря на все препятствия, фигурист неустанно работает над своим восстановлением.