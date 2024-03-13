Известный юморист Евгений Петросян в очередной раз стал отцом

Петросян несмотря на свои 78 лет стал отцом. У него и его супруги Елены Брухуновой родился второй ребенок, на этот раз дочь. Данные об этом Брухунова опубликовала в социальной сети Instagram*.

Когда произошло это счастливое событие неизвестно, поскольку пара скрывала рождение дочери несколько месяцев. Брухунова выложила в своем аккаунте семейное фото с грудным ребенком на руках. Когда пользователи стали спрашивать, принадлежит ли этот ребенок чете, та не ответила. Зато на многочисленные поздравления она неизменно отвечала лайками.

Петросян и Брухунова заключили брак еще пять лет назад. Буквально через несколько месяцев после этого у них родился сын Ваган. Данный брак уже является пятым для Петросяна.

Ранее юмористка Баринова поделилась секретами съемок в шоу «Большие девочки». Она также сообщила, что сумела выиграть небольшой конкурс в одном из баров Санкт-Петербурга.

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