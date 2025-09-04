Всемирно известный итальянский модельер Армани умер на 92-м году жизни

Скончался легендарный итальянский модельер Джорджо Армани. Об этом 4 сентября 2025 года сообщило издание La Repubblica

Армани родился 11 июля 1934 года в итальянском городе Пьяченца. Вопреки успеху в индустрии моды, его семья была далека от этой сферы: отец работал бухгалтером, а мать занималась домом и детьми. У Джорджо были брат и сестра, и родители старались привить им любовь к искусству и хороший вкус.

Джорджо Армани, икона итальянской моды, основал свой знаменитый модный дом в 40 лет и быстро добился мирового признания. К 2025 году он был одним из самых богатых людей Италии, его состояние, по оценке Forbes, составляло $11,6 млрд.

Известный итальянский модельер Джорджо Армани, основатель всемирно известной компании Armani, скончался в возрасте 91 года. О времени и месте прощания с ним пока не сообщалось.

Ранее не стало известной американской телеведущей Селесты Уилсон. Она умерла от сердечного приступа.