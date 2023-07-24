Известный московский ресторан закрылся после отравления посетителя

Как сообщает издание «Vse42.ru» , одному из посетителей ресторана не повезло – он отравился. В связи с этим инцидентом заведение пришлось временно закрыть.

Оказалось, что продукты, находящиеся в холодильниках, не имели маркировки с датами изготовления и упаковки, что является нарушением правил и представляет угрозу для здоровья посетителей. В результате проверки было снято 278 кг неправильно маркированной пищевой продукции.

Следующим недостатком оказалось неудовлетворительное санитарно-техническое состояние помещений ресторана и их содержание. По итогам проверки суд составил протокол по статье 6.6 КоАП России. Она относится к нарушению санитарных правил и требований по обращению с пищевыми продуктами.

В результате рассмотрения дела местным судом было принято решение приостановить работу заведения на 90 суток.