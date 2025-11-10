«Я был в толпе и видел, как ее расстреляли». На Мали блогершу казнили на глазах у брата

В северных районах Мали, контролируемых радикальными исламистами, произошло жестокое убийство молодой видеоблогерши. Жертвой стала местная активистка, чья популярность в социальной сети TikTok стала для нее смертным приговором.

Трагедия разыгралась в городе Тонка, где девушку публично казнили по обвинению в сотрудничестве с правительственными силами.

Как сообщает South China Morning Post со ссылкой на свидетельства родных и данные местных властей, расправе предшествовало похищение. Брат погибшей в интервью изданию рассказал, что боевики задержали его сестру в четверг. По его словам, ее обвинили в том, что через свои видео она передавала армии данные о перемещении вооруженных групп.

На следующий день чудовищный приговор был приведен в исполнение. Девушку привезли на центральную площадь Независимости и расстреляли на глазах у местных жителей. По словам брата, он сам находился в толпе, став вынужденным свидетелем публичной казни своей сестры. Информацию о том, что убийство совершено джихадистами, также подтвердил осведомленный источник в силовых структурах страны.

Жертва вела популярный блог, посвященный повседневной жизни в Тонке. Ее видео находили отклик у широкой аудитории — на ее аккаунт было подписано более 90 тысяч пользователей.

Эта трагедия стала мрачным напоминанием о затяжном кризисе, в котором находится Мали. Вооруженное противостояние началось в 2012 году с восстания коалиции туарегских сепаратистов и джихадистских группировок. Несмотря на масштабное международное вмешательство, включая французскую военную операцию и миссию ООН, стабильность в стране так и не была достигнута. Конфликт перерос в перманентное насилие и привел к глубокому гуманитарному кризису, в условиях которого подобные внесудебные расправы стали обыденной реальностью.

