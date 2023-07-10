«Я подошел к ним просто стрельнуть сигарету»: пострадавший в Подмосковье парень рассказал, как с него снимали скальп

Юра, которому сняли неизвестные молодчики в Московской области скальп, вышел на связь из больничной палаты и рассказал о произошедшем.

Ранее стало известно о вопиющем происшествии в подмосковной Электростали. Там неизвестные сняли скальп с 19-летнего парня только пот ому, что им не понравилась его прическа. Молодой человек являлся неформалом и носил зеленый ирокез, а плече татуировку с буквой Z.

Как рассказал уже в больнице парень, неизвестные были кавказской внешности. На его просьбу закурить они набросились на него, обозвали его «петухом», а после этого срезали волосы вместе с кожей.