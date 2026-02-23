«Я с того света звоню»: боец из зоны СВО очнулся в морге и позвонил жене

Участник спецоперации с позывным Лис рассказал, как выжил после взрыва и оказался в морге. Супруга военного к тому моменту уже четыре дня считала его погибшим, пишет РИА Новости.

Российский военнослужащий Александр Рочев, известный под позывным Лис, поделился историей своего чудесного спасения. В зоне проведения спецоперации он попал под взрыв и получил тяжелое ранение. Товарищи эвакуировали бойца, но по дороге в госпиталь он потерял сознание.

Очнулся Александр уже на металлическом столе в морге. Рядом стояла женщина, которая поливала его водой из шланга. Военный предположил, что медики не нащупали у него пульс и сочли погибшим, после чего тело направили в морг.

Все это время супруга Рочева была уверена, что мужа больше нет. Когда через несколько дней он сам ей позвонил, женщина испытала шок. Первые десять минут разговора она не верила, что слышит живого человека, и думала, будто общается с кем-то с того света. Как выяснилось, к тому моменту жена уже четыре дня оплакивала его и считала погибшим.