«Я сама решу»: в Дмитрове строптивая Баба-яга оказалась под колесами иномарки

Подмосковный Дмитров стал площадкой для необычного новогоднего перформанса, где сказка вышла на городские тротуары и проезжую часть. Как пишет REGIONS , создатели местного телеграм-канала «ЧП Дмитров» представили публике мини-фильм, в котором засветились сказочные персонажи и подняли вопрос безопасности на дорогах.

Кащей Бессмертный, управляя иномаркой, совершил наезд на Бабу-ягу. Этот креативный ход превращает рядовую тему безопасности дорожного движения в яркое, запоминающееся зрелище, ориентированное на местную аудиторию.

По сюжету ролика сказочная старуха, опираясь на посох, решила перейти дорогу в неположенном месте, несмотря на попытки прохожей ее отговорить. В ответ Яга парировала и проявила строптивость.

«Ты чего, думаешь, самая красивая и умная что ли? Я сама решу», — ответила она.

В этот момент из-за поворота появился автомобиль под управлением Кащея, что закономерно привело к «аварии». Авторы проекта подчеркивают, что это «новогодняя сказка в настоящем исконно русском стиле», созданная как подарок для подписчиков.

«Не зря же мы машину разбили», — с иронией отметили авторы.

Сказочные персонажи ролика выступили не как музейные экспонаты и фантазия, а как активные участники городской жизни, чьи ошибки и последствия наглядно и доходчиво говорят со зрителем о безопасности, но на языке юмора и узнаваемых образов.

