Победительница конкурса «Мисс Россия — 2024» Валентина Алексеева заявила, что ее свадьба не станет показным шоу. Модель готовится выйти замуж за 50-летнего предпринимателя и бывшего челябинского депутата Илью Мительмана, передает Woman.ru .

Помолвку Алексеева назвала очень личным и трогательным событием. По ее словам, для обоих главным приоритетом остается семья. Подробности торжества она раскрывать не спешит, поскольку считает, что важнее пышного оформления обещания, которые супруги дают друг другу. Догадки о дате и формате свадьбы модель опровергла: она хочет провести этот день с родными и близкими, без стремления привлечь внимание прессы. Платье, по ее представлению, должно быть элегантным и сдержанным, в классическом стиле.

Отношения пары обсуждают в сети, в частности из-за заметной разницы в возрасте. Алексеева призналась, что публичность научила ее быстрее взрослеть и защищать личные границы, а к критике она относится спокойно и с иронией. По ее словам, финансовое положение не заменит заботу, верность, уважение и душевную близость.

«Я выбрала личность, а не статус», — подчеркнула она.

Возраст, добавила модель, не определяет ни надежность партнера, ни будущее семьи: важнее зрелость, ум и готовность брать ответственность. Алексеева побеждала на конкурсах «Мисс Чувашия — 2023», «Мисс Россия — 2024» и «Мисс БРИКС — 2026», а на «Мисс Вселенная — 2024» вошла в число 12 финалисток. Первую победу она вспоминает как настоящее чудо и говорит, что тогда была очень наивной.